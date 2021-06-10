السعودية... أنباء عن تعطل البث التلفزيوني وإذاعة فيديو يحمل ‏رسالة غامضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن قنوات تلفزيونية سعودية شهدت انقطاع البث، بشكل مفاجئ، وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.
شهدت قنوات تلفزيونية سعودية #انقطاع_البث بشكل مفاجئ وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.
وفي نفس الوقت، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطع الفيديو، بعنوان "نعوضك السنتين الماضية"، مرفقة برابط لموقع تحت اسم "عن سنتين" من دون أن توضح ماهية هذا المقطع.
نعوضك السنتين الماضية
شاركنا على https://t.co/Kz9XXnsU7l#عن_سنتين pic.twitter.com/Z8e9K24kgI
وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل عن سبب هذا الإعلان، وانقطاع البث التقليدي للتلفزيون السعودي، وهل أمر دعائي أم عطل طارئ.