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السعودية... أنباء عن تعطل البث التلفزيوني وإذاعة فيديو يحمل ‏رسالة غامضة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "سبق" إن قنوات تلفزيونية سعودية شهدت انقطاع البث، بشكل مفاجئ، وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.

​شهدت قنوات تلفزيونية سعودية #انقطاع_البث بشكل مفاجئ وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.

​وفي نفس الوقت، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطع الفيديو، بعنوان "نعوضك السنتين الماضية"، مرفقة برابط لموقع تحت اسم "عن سنتين" من دون أن توضح ماهية هذا المقطع.

​نعوضك السنتين الماضية
شاركنا على https://t.co/Kz9XXnsU7l#عن_سنتين pic.twitter.com/Z8e9K24kgI

​وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل عن سبب هذا الإعلان، وانقطاع البث التقليدي للتلفزيون السعودي، وهل أمر دعائي أم عطل طارئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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