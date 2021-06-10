السعودية... أنباء عن تعطل البث التلفزيوني وإذاعة فيديو يحمل ‏رسالة غامضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن قنوات تلفزيونية سعودية شهدت انقطاع البث، بشكل مفاجئ، وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.

​شهدت قنوات تلفزيونية سعودية #انقطاع_البث بشكل مفاجئ وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.

​وفي نفس الوقت، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطع الفيديو، بعنوان "نعوضك السنتين الماضية"، مرفقة برابط لموقع تحت اسم "عن سنتين" من دون أن توضح ماهية هذا المقطع.

​نعوضك السنتين الماضية

شاركنا على https://t.co/Kz9XXnsU7l#عن_سنتين pic.twitter.com/Z8e9K24kgI

​وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل عن سبب هذا الإعلان، وانقطاع البث التقليدي للتلفزيون السعودي، وهل أمر دعائي أم عطل طارئ.