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الحكم على المتهم بصفع الرئيس الفرنسي بالحبس 4 أشهر

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - قرر القضاء الفرنسي، اليوم (الخميس)، الحكم على المتهم بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحبس 4 أشهر.

وكان الادعاء الفرنسي طالب خلال جلسة المحاكمة بالسجن لمدة 18 شهرًا للمتهم بصفع ماكرون خلال زيارة إلى جنوب شرق البلاد قبل يومين.

وكان القضاء الفرنسي أعلن أنّ الشاب “داميان ت.” البالغ من العمر 28 عاماً، الذي صفع الرئيس ماكرون ستتمّ محاكمته وفقاً لنظام “المثول الفوري” الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيّما في حالات الجنح المتلبّس بها.

وأضاف أنّ رفيقاً لهذا المتّهم أُوقف معه الثلاثاء ويدعى “آرثر س.” سيصدر بحقّه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتّهم المتعلّقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة عُثر عليها في منزله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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