شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: هلال «ذو القعدة» يزين سماء المملكة.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال شهر ذي القعدة سيرصد بعد غروب الشمس يوم الجمعة 11 يونيو 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأضافت الجمعية، في بيان لها: “القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنه باليوم السابق، وأصبح مرتفعاً في السماء، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى الإهلال وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه”.

وتابعت الجمعية: “سيلاحظ الراصد بالعين المجردة خلال بضعة ليالي أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم”.