شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف: إسقاط طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة “بدون طيار” مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه محافظة خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية. وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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