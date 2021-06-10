وزير الإعلام في صنعاء يشيد بالمساعي العمانية في الملف الإنساني

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عبر "تويتر": "إذا حققت المساعي العمانية نجاحاً في الملف الإنساني اليمني وفتحت المطارات والموانئ فمن المتوقع أن يكون لها دور إيجابي في ما يلي ذلك".

وأضاف: "أي مساعي أو مبادرات تتجاوز هذا الملف (في إشارة إلى الملف الإنساني) لا قيمة لها ولن تقدم أو تؤخر".

وأكد أن "أن الإنسانية هي المحك"، معتبرا "المقايضة به (يقصد الملف الإنساني) جريمة لن تغتفر"، مشدداً على "أن هذا لن يحدث في اليمن".

ويتصدر الملف الإنساني الذي تشترط جماعة "أنصار الله" تنفيذه قبل وقف إطلاق النار في اليمن، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء الذي تقتصر رحلاته منذ 6 آب / أغسطس 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية خاصة في إيصال المساعدات، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة غرب البلاد.