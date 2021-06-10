مختص موارد بشرية يكشف ميزة عقد العامين في نظام الخصخصة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد أسامة الشمري مختص الموارد البشرية أن وجود عقد لمدة عامين بين الموظف والمؤسسة التابع لها في نظام الخصخصة، يهدف إلى ضمان حقه في الحصول على مستحقاته المالية لمدة عامين كاملين.
وأضاف “الشمري” في لقاء مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه بعد انتهاء مدة العقد تقوم المؤسسة بعمل تقييم للموظف ويحق لها فسخ العقد بعدها.
وأوضح أن العقد نوعان الأول بمدة والآخر غير محدد المدة، أما الأخير فتتم عملية التقييم بعد السنة الرابعة، حيث هناك متطلبات أساسية من أجل إفساخ هذا العقد.
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