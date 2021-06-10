شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الإجراء المتبع حال الشعور بألم بموضع حقن اللقاح المضاد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع الأثار الجانبية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″، وخاصة فيما يتعلق بموضع الحقن.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه في حال الشعور بألم بموضع الحقن فينصح بتناول مسكن للألم مثل “باراسيتامول” عند اللزوم بالجرعة المناسبة واستخدام كمادة باردة.

وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى أخذ اللقاح مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من لبس كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.