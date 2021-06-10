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القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب جرائم سلب بالرياض

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مركبتين واستخدامها في ارتكاب عددٍ من جرائم السّلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة الوافدة في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بمبلغ (17,000) ريال.
وتم استرداد المركبتين وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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