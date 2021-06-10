السعودية: هناك نشاط يورانيوم مشبوه في مواقع نووية إيرانية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "العربية نت"، أضاف المندوب السعودي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية اليوم الخميس، أن "إيران حاولت تطهير وتدمير مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة".

أنشطة ومواد نووية غير مُعلن عنها

وأشار إلى أن "إيران لم تستطع الرد على العديد من التساؤلات حيال وجود نشاط يورانيوم مشبوه في مواقع نووية".

وأكد أن "تقارير الوكالة أظـهرت عدم شفافية الجانب الإِيراني في التعامـل مع مطالبها المتعلقة بـ 4 مواقع تتضمن أنشطة ومواد نووية غير مُعلن عنها لما يقارب السنتين".

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كما شدد على وجوب تراجع طهران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والتوقف عن تركيب أجهزة طرد مركزية متطورة.

تقديم تفسيرات

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح في وقت سابق بأن المحادثات حول تمديد عمل المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران "صعبة للغاية ومعقدة"، وذلك بعد تمديد عمل مفتشي الوكالة لمدة شهر تنتهي منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأكد غروسي أن الوكالة عبرت لإيران عن "قلقها" من تقدم مستوى تخصيب اليورانيوم في مواقع إيرانية، وطالبت طهران بتقديم تفسيرات حول ذلك.

تحيز ضد إيران

ورد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غریب آبادي، بأن تصريحات غروسي، تظهر نهجه المتحيز ضد إيران.

وأضاف "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتوافق مع سجلات التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغير صحيح لأنه لا يستند إلى مصادر موثوقة وغير مقنع لأنه لا يعكس كل أوجه التعاون والتقدم بين الطرفين".

كما طالب مندوب إيران باتخاذ موقفا واضحا ضد التهديد النووي الإسرائيلي وعدم قبولها معاهدة عدم الانتشار واستمرار معارضتها لإخضاع جميع أنشطتها ومنشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.