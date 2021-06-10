شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن تفاصيل أنشطتها وجهودها منذ انطلاقة الدورات الصيفية قبل أسبوعين تقريبا. وأوضحت الجمعية أن إحصائية صيف مكنون تشمل ما يلي: – 280 دورة صيفية – 2423 حلقة – 42479 مستفيدة وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض أن هذه الإحصائيات تشمل الفترة منذ انطلاق الدورات الصيفية قبل أسبوعين، وحتى تاريخ اليوم الخميس 19-10-1442هـ.

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