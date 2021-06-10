شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البَرَد جنوب أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار مع تساقط لحبات البرد جنوب أبها بمنطقة عسير. ويوضح المقطع هطول الأمطار من دون تأثر حركة مرور السيارات على الطريق. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

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