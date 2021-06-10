شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميزات جديدة على «فيس تايم» عليك تجربتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في إطار المنافسة المحتدمة مع زوم، أعلنت أبل عن بعض التحديثات الرئيسية على تطبيق المحادثة بالصوت والصورة فيس تايم خلال مؤتمر المطورين الذي عقد مؤخرا.

وفيما يلي مجموعة من الميزات الجديدة على فيس تايم التي ستمنحك تجربة محادثة مميزة مع الأهل والأصدقاء، بحسب موقع سي نت:

إنشاء رابط الدعوة

بدلاً من الاتصال بمستخدم فيس تايم آخر من خلال التطبيق، تمامًا كما تجري مكالمة هاتفية، يمكنك الآن إنشاء رابط دعوة لإرساله إلى أصدقائك أو عائلتك أو زملائك. يتيح لك هذا وضع الروابط في التقويمات وجدولتها لوقت لاحق، بدلاً من الاضطرار إلى إعداد المكالمة عند بدء الاجتماع.

فيس تايم على أندرويد وويندوز

لم يكن فيس تايم متاحاً في السابق إلا لمستخدمي آيفون وماك، ولكن باستخدام روابط الدعوة، يمكنك الآن جعل الأشخاص على أجهزة أندرويد وويندوز ينضمون إلى المكالمة. وبمجرد إرسال الرابط إليهم، سيتمكنون من الانضمام عبر متصفح الويب الخاص بهم على أي جهاز يستخدمونه.

تحسين الصوت

ستتوفر وظيفة جديدة لعزل الصوت في تطبيق فيس تايم والتي تساعد بشكل كبير في تقليل ضوضاء الخلفية. التحديث الآخر هو تحسين الصوت المكاني، والذي يهدف إلى استخدام معالجة الصوت ثلاثية الأبعاد لالتقاط المزيد من البيئة المحيطة بمكبر الصوت.

الوضع الرأسي لفيس تايم

باستخدام كاميرات استشعار العمق على أجهزة iPhone و iPad و iMacs الحديثة عند استخدام فيس تايم، ستتمكن من الحصول على خلفية ضبابية جذابة في مكالمات فيس تايم.

SharePlay

يتيح لك SharePlay مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى المتزامنة تمامًا مع أصدقائك وعائلتك عبر فيس تايم، وسيسمح SharePlay للفيلم بالبدء على كل من أجهزتك (iPad أو iPhone أو Mac أو Apple TV)

في نفس الوقت تمامًا، مما يحاكي تجربة مشاهدته مع الأصدقاء في نفس الغرفة. ويمكن للطرفين في المكالمة إيقاف كل ما تشاهده مؤقتًا وإرجاعه، ويمكنك بث الفيلم على جهاز تلفزيون أبل باستخدام هاتفك أو جهاز آيباد لمكالمة فيس تايم فقط.

عرض شبكة GroupFaceTime

مع تناثر الأصدقاء وأفراد العائلة في كل مكان، تعد مكالمات فيس تايم الجماعية ميزة مهمة، ويضع عرض الشبكة الجديد كل شخص في المكالمة على الشاشة، مما يسهل رؤية المتصل، مع تمييز المتحدث النشط.