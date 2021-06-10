قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعترف باستهداف سوريا أكثر من مرة

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar
وشدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي على أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اعتادت طائراته العسكرية استهداف مناطق سورية، بدعوى تغيير الاستراتيجية الإيرانية فيها، ووقف التمدد والطموح الإيرانيين في البلاد، باعتباره هدفا استراتيجيا إسرائيليا خلال تلك الأعوام.
وأفادت القناة العبرية، بأن الحوار جرى داخل مقر القاعدة العسكرية الجوية "حتسريم"، والذي شدد خلاله الجنرال عميكام نوركين على أن قواته العسكرية الجوية قامت وما تزال تقوم بعمليات عسكرية يطلق عليها في القاموس العسكري "معارك بين حربين"، أو "لا سلم ولا حرب"، وتهدف إلى وقف الطموح الإيراني في سوريا.