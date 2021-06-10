اخبار الخليج

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعترف باستهداف سوريا أكثر من مرة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar

وأكد نوركين، في حوار مع "القناة العبرية الـ12"، اليوم الخميس، أن بلاده حاولت استهداف المضادات الدفاعية السورية، خاصة بطاريات تلك المضادات، التي تعتبر الأكثر تقدما حول العالم، بهدف تغيير الاستراتيجية الإيرانية في سوريا.

وشدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي على أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اعتادت طائراته العسكرية استهداف مناطق سورية، بدعوى تغيير الاستراتيجية الإيرانية فيها، ووقف التمدد والطموح الإيرانيين في البلاد، باعتباره هدفا استراتيجيا إسرائيليا خلال تلك الأعوام. 

وأفادت القناة العبرية، بأن الحوار جرى داخل مقر القاعدة العسكرية الجوية "حتسريم"، والذي شدد خلاله الجنرال عميكام نوركين على أن قواته العسكرية الجوية قامت وما تزال تقوم بعمليات عسكرية يطلق عليها في القاموس العسكري "معارك بين حربين"، أو "لا سلم ولا حرب"، وتهدف إلى وقف الطموح الإيراني في سوريا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا