مطالب إسرائيلية بمنع دخول مواد البناء إلى غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، بأن إسرائيل طلبت من مصر الحيلولة دون دخول الإسمنت ومواد البناء المختلفة إلى قطاع غزة، بدعوى أن الفصائل الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية.

وذكرت القناة العبرية "كان"، أن المواد التي تدخل عن طريق بوابة "صلاح الدين" من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، كان بها مواد بناء طالبت الحكومة الإسرائيلية نظيرتها المصرية بوقفها، وهي المواد التي على رأسها الأسمنت ومواد البناء والوقود.

وأوضحت القناة أن مصر سمحت في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والمعروفة فلسطينيا باسم "سيف القدس"، وإسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، بدخول مواد بناء وأسمنت ووقود إلى القطاع بهدف إعادة إعمار غزة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، فيما يأتي القرار المصري في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.