النائب العام الليبي: لا يوجد في قانون العقوبات "جرائم حرب" وهناك قضايا تخص القضاء العسكري

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال الصور، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول كيفية تعامل الجهاز القضائي الليبي مع "جرائم الحرب" التي ارتكبت خلال الثورة على حكم الزعيم السابق معمر القذافي، أو في مراحل الاقتتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق: "هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الادعاء العسكري، والمدعي العام العسكري. لا يوجد في ليبيا شيء أسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات؛ ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب نتيجة لدوافع وأبعاد ما .. نتعامل معها ككل القضايا الهامة والخطيرة".

© Sputnik . Andrei Stenin

وحول ما إذا سيكون هناك عفو عام على من ارتكب جرائم أو انتهاكات خلال الفترة منذ 2011 إلى 2021، أكد النائب العام الليبي على أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف: "إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، لان النتائج التي تترتب على ذلك قد تضر بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية؛ بإمكان مجلس النواب أن يصدر قانون العفو، والقضاء والنيابة العامة ملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

يذكر أن النائب العام الليبي قام بجولة واسعة في المدن الليبية الواقعة في منطقتي الغرب والشرق؛ ومن المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى الجنوب الليبي، للاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل المحاكم والقضاء والنيابات.