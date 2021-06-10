صور جديدة تكشف تفاصيل "حفل الزفاف الأسطوري" لابنة الملك سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "موقع ليالينا"، إن حفل الزفاف أقيم في مدينة جدة، وصفه من حضره بأنه حفل أنيق أقيم في ليلة غير اعتيادية، مشيرا إلى أن كل غرفة من غرف القصر الملكي الذي احتضن الزفاف، قد قدمت تجربة مختلفة.

وأضاف أن "المساحات الفردية تميزت بجماليات فائقة ولوحة ألوان مميزة ومستقلة، وتم الترحيب بالضيوف في مشاهد مستوحاة من العمارة الإسلامية والمناظر الطبيعية الصحراوية والحدائق المزهرة".

وتابع الموقع العربي، أنه "تم تصميمها جميعا باستخدام الفسيفساء المفصلة، بالإضافة إلى ميزات منحوتة بتقنية متطورة، ثلاثية الأبعاد وتطعيمات من عرق اللؤلؤ جنباً إلى جنب مع عناصر من النباتات والحيوانات".

أما بالنسبة للفستان، فوفقا للموقع، لجأت الأميرة حصة بنت سلمان، إلى المصمم ستيفان رولاند، الذي نشر عبر حسابه على "إنستغرام"، لمحة من التطريز الظاهر على الفستان بالإضافة إلى الرسومات المبدئية لهذا الفستان الأسطوري الذي استوحي من التراث السعودي.

وقال: "الهامة التراثية بأسلوب معاصر على الرأس الأكمام بالأبيض والذهبي، صممتها سمو الأميرة سلطانة بنت تركي السديري مع صانع المجوهرات جوهان قبل ما يزيد عن 30عاماً، وقد ارتدتها اليوم ابنتها سمو الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود في يوم زفافها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت مؤخرا صور تعود لإحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.

وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود. وأظهرت الصور، حضور الاحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.

يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة ​الملك السعودي​ من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.