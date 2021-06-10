السفير الفلسطيني في القاهرة: حوار الفصائل الفلسطينية مستمر وتأجليه لا يعني فشله

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Egypt State Information Service

القاهرة- سبوتنيك. وقال اللوح، في تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك"، "ليس لدينا معلومات إذا كان هناك تأجيلا للحوار، الحوار مستمر ولا زال مستمرا، هذا ما نعرفه، وإن تأجل لأيام أو لساعات لا يعني أنه فشل".

وأضاف: "نحن حريصون كل الحرص على إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وقال السفير الفلسطيني:"نحن متمسكون بالدور المصري ونثمن هذا الدور وهناك تعليمات من الرئيس محمود عباس بانجاح هذا الدور المصري وإنجاح هذه اللقاءات"، متابعا "لسنا طرف في هذه اللقاءات، لكن الفصائل ما زالت مجتمعة وفي لقاء مستمر ومتواصل ونترقب النتائج".

وكان مصدر فلسطيني، أفاد أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوارات المقررة السبت المقبل لأجل غير مسمى. وقال مصدر خاص من القاهرة، لوكالة سبوتنيك "السبب المعلن من الجانب المصري لتأجيل الحوارات هو انشغالات القيادة المصرية، ولكن في الحقيقة هناك خلافات عميقة بين الأطراف المتحاورة".

ووجهت المخابرات العامة المصرية، دعوة للفصائل الفلسطينية لجلسة حوار في القاهرة السبت المقبل لمدة يومين لمناقشة موضوعات هامة على رأسها، إعادة إعمار قطاع غزة، تشكيل حكومة وحدة وطنية وهيكلة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.