وصفتهم بـ"البلطجية"... موظفو بلدية تونسية يحاصرون مقر إذاعة خاصة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتجمع عشرات العمال من بلدية مدينة الكرم، أمام مبنى الإذاعة واستعملوا شاحنات تابعة للبلدية لمحاصرتها ومحاولة اقتحامها.

واعتبر المحتجون أن أحد صحفيي الإذاعة وهو حمزة البلومي، قد مس كرامتهم عندما وصفهم بـ"الباندية" (بلطجية) في فترته الإذاعية.

بدوره، قال الصحفي ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، حمزة البلومي، في تصريحات إعلامية، إنه تطرق إلى موضوع يهم إغلاق محل تجاري لمواطن في مدينة الكرم بطريقة غير قانونية، منذ أيام، لكنه تفاجأ اليوم بعشرات المحتجين الذين مارسوا العنف على العاملين في الإذاعة وهددوا بإحراق سياراتهم، حسب تعبيره.

وأفادت تقارير محلية بأن مجموعة من قوات الأمن قد انتقلت إلى مبنى الإذاعة لفض الاعتصام، الذي حاول تنظيمه عمال بلدية الكرم داخل الإذاعة .