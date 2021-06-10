شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «البنك المركزي» بشأن عمليات الاحتيال على حسابات عملاء المصارف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، توجيها مهما بشأن عمليات الاحتيال المالي على حسابات عملاء البنوك.

وقال حساب البنك المركزي على “تويتر”: “في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة من قبلك، أبلغ البنك الذي تتعامل معه فورا”.

وأشار إلى إمكانية تقديم العميل شكوى عبر موقع ساما أو تطبيق الجوالات، أو من خلال الهاتف المجاني (8001256666).