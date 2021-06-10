شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معاشات شهر ذي القعدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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