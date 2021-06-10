البحرين: "سبوتنيك V" يظهر فاعلية مرتفعة بنسبة 94.3% بعد أسبوعين من أخذ الجرعة الثانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزيرة بحسب تصريحات نقلها موقع صحيفة "الوطن" البحرينية، إن نتائج الدراسة على أرض الواقع حققت نسبة أفضل من النتائج التي تم تحقيقها خلال التجارب السريرية للتطعيم.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة كانت قد أجازت الاستخدام الطارئ لتطعيم "سبوتنيك v" في فبراير/ شباط الماضي الذي ينتجه مركز غامالي القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا الاتحادية.

ونقلت الصحيفة عن كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، أنه وفقا للدراسة التي أجريت في البحرين، بلغت نسبة كفاءة وفاعلية تطعيم "سبوتنيك" 94.3% بعد مرور أسبوعين من أخذ الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن نسبة 99% من عدد الحالات القائمة التي أخذت تطعيم "سبوتنيك V" وأصيبت بالفيروس بعد مرور أسبوعين من الجرعة الثانية ظهرت عليهم أعراض خفيفة ما يؤكد كفاءة التطعيم، كما بينت الدراسة سلامة ومأمونية التطعيم حيث لم تسجل أية آثار جانبية غير اعتيادية أو وفيات.

ولفت دميترييف إلى أن نتائج دراسة البحرين "تعزز البيانات التي تم جمعها في عدد من الدول الأخرى حول تطعيم "سبوتنيك V".

وأوضح بأن "التطعيم أظهر نسبة فاعلية بلغت 97.6% حسب نتائج دراسة أُجريت في روسيا بناءً على تحليل البيانات الخاصة بمعدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى مارس 2021".