شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» توضح عقوبات مخالفي العزل المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت هيئة الصحة العامة (وقاية) عقوبات مخالفة برتوكولات الحجر والعزل المؤسسي، للمواطنين والمقيمين، ضمن الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت أنه يعاقب كل من خالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا .وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وفي حال كان المخالف غير سعودي فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخولة نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعه في حقه، وفقا لهيئة الصحة العامة.