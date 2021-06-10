شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من السبت.. «الأرصاد» تتوقع ارتفاع الحرارة حتى 50 درجة في الظل بمكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م° في الظل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل أجزائها الساحلية)، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).
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