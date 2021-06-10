شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الأنباء الواردة لاستهدافنا الفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الأنباء الواردة باستهدافه للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة.
وأوضح التحالف، أنه لم ينفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.
وأشار التحالف، إلى أن عدم القيام بأي عملية يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.
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