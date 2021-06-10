اليوم.. ألمانيا تبدأ في تشغيل تطبيق البطاقة الرقمية لتطعيم كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

من المنتظر البدء في تشغيل تطبيق البطاقة الرقمية لتطعيم كورونا في ألمانيا اليوم الخميس.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء إن تطبيق "كوف باس" سيتم إطلاقه خطوة بخطوة وإتاحته في متاجر التطبيقات، ويعتزم وزير الصحة ينس شبان الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة اليوم.

ومن الممكن عرض إثبات أخذ التطعيم في التطبيق الرسمي للحكومة الاتحادية للتحذير من كورونا.

ونشر مبتكرو تطبيق التتبع الإصدار الحديث 2.3.2 في متاجر تطبيقات آبل وجوجل ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية.

والغرض من الإثبات الرقمي للتطعيم أن يكون بمثابة استكمال طوعي لشهادة التطعيم الصفراء المتوافرة حاليا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا مؤخرا على التفاصيل الخاصة بإعداد شهادة أوروبية يمكن من خلالها إثبات أخذ التطعيمات وإجراء اختبارات والتعافي من مرض كوفيد-19، وستعمل هذه الشهادة على تسهيل سفر حاملها.

ومن المنتظر استصدار الإثبات الرقمي للتطعيم بشكل مباشر في العيادات أو مراكز التطعيمات مستقبلا بحيث يمكن استخدامها لاحقا عن طريق الهاتف الذكي، كما سيتاح إصدارها بشكل لاحق لدى الأطباء والصيدليات.

وقبل البدء في إصدارها، كان قد تم البدء في اختبارات لهذه البطاقات في مراكز تطعيم منتقاة، وذكرت وزارة الصحة أن تطبيق "رول آوت" سيبدأ غدا.

ولا يتضمن تطبيق الهاتف الذكي "كوف باس" وظيفة تتبع للمخالطات وذلك على العكس من تطبيق التحذير من كورونا.

وقد تم تنزيل تطبيق التحذير من كورونا التابع للحكومة الألمانية لأكثر من 28 مليون مرة حتى الآن، وتشير تقديرات خبراء إلى أن التطبيق يجري استخدامه فعليا من جانب نحو 25 مليون شخص.