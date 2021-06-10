السعودية تنفذ "حد الحرابة" في مصري اتهم بقتل جندي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تم تنفيذ حُكم القتل بحد الحرابة بالجاني وليد سامي الزهيري، الأربعاء، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

و"الحرابة" في القانون السعودي من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ووردت في القرار رقم "1245" القائم على نص المادة 112 من نظام الإجراءات الجزئية السعودية.

​جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، وذكر فيه: "أقدم وليد سامي الزهيري - مصري الجنسية - بتاريخ 26 / 3 / 1442 (12 نوفمبر 2020) على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضالٍ، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه".

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تابع البيان أن "الجاني استغل وجود الشهيد - بإذن الله - بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات مما أدى إلى استشهاده، ولاذ بعد ذلك بالفرار معتقداً أنه سينجو بفعلته الشنعاء..".

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية "تمكنت من القبض عليه وضبط أداة الجريمة وأسفر التحقيق معه عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي".

ولفتت إلى أنه قد "وُجّه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود".

وبحسب البيان "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".