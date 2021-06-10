غريفيث ينهي زيارته إلى إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن غريفيث، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، إنه اختتم زيارته إلى إيران، التي استمرت على مدى يومين، التقى خلالها بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

كما التقى المبعوث الأمم إلى اليمن عدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية.

وشدد مارتن غريفيت على أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو المفاوضات، التي يجب أن يتم إجراؤها بين اليمنيين دون تدخلات خارجية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

ويعاني اليمن من حرب طاحنة تدور رحاها منذ سنوات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، التي تتخذ من عدن مقرا لها، وبين جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

ونتيجة هذا الصراع يعاني ملايين اليمنيين من أزمة إنسانية بسبب تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد وعدم القدرة على توفير المساعدات اللازمة للكثير من المحتاجين.