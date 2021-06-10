إخماد حريق "سوق الجمعة" في إمارة الفجيرة الإماراتية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي "إن بلاغا ورد نحو الساعة الثانية من صباح اليوم يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة".

وأضاف أنه "فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإطفاء، حيث تبين اندلاع الحريق في أحد المحال في سوق الجمعة، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمحلات الأخرى".

وكشف العميد الطنيجي أن "المحل كان يضم مواد قابلة للاشتعال، مثل المنسوجات والسجاد والأثاث"، مبينا أن الحريق اقتصرت أضراره على الماديات دون وجود أي إصابات.