هبوط أسعار النفط

الكويت - هبة التوبجي - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في ترقب صدور تقرير “أوبك” الشهري في وقت لاحق اليوم، وبعد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي؛ في إشارة إلى ضعف الطلب بأكثر من المتوقع في بداية موسم الصيف.

وقال محللون لدى “إيه إن زد” للأبحاث: إن الأسواق كانت متفائلة بشأن الطلب مع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن بيانات المخزونات الأمريكية، أشارت إلى أن الطريق نحو التعافي لن يكن سلسًا؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 71.68 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.7% عند 69.47 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن منظمة “أوبك” تقرير الإنتاج الشهري عن مايو الماضي في وقت لاحق اليوم.