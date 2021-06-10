شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن بالسعودية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إيداع مبالغ الدفعة 43 لشهر يونيو في حساب المستفيدين من البرنامج.



وأطلقت المملكة برنامج حساب المواطن في ديسمبر/ كانون الأول 2017 لتوفير دعم نقدي شهري لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة.

ويستفيد من البرنامج رب الأسرة وفق معايير الاستحقاق، والتي تأخذ في اعتبارها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وإليكم خطوات التسجيل بحساب المواطن:

1- الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن hiamag.com/tags.

2- اختار تسجيل جديد من القوائم الرئيسية.

3- إدخال البيانات الشخصية بما فيها الأسم، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، والراتب، ومقر العمل.

4- الموافقة على الشروط والأحكام.

5- إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

6- بالضغط على كلمة تسجيل.

بعد إتمام التسجيل والموافقة على الطلب تصرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ الدعم شهريا، باعتبارها المسؤولة عن حساب المواطن تسجيل جديد.

وهناك مجموعة من متطلبات التسجيل يجب تقديمها، وتشمل ما يلي:

1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة .

2 – بيانات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي.

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل و الموظف الحكومي و القطاع الخاص .

7- يجب ألا يتجاوز الراتب 20 ألف ريال.

المستفيدون من البرنامج

1- السعودي الغير متزوج

2- الأسرة السعودية

3- حاملي بطاقة التنقل بالمملكة

4- عائلة السعودية المتزوجة من أجنبي

5- زوجة المواطن السعودي