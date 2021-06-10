نصف مليار جرعة من لقاح فايزر للفقراء.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركتا "فايزر" و"بيونتيك" تقديم 500 مليون جرعة من لقاحهما المضاد لكورونا إلى الإدارة الأمريكية للتبرع بها للدول الأكثر فقرا.



وستقوم الإدارة الأمريكية بشراء 200 مليون جرعة بسعر غير هادف للربح في عام 2021، ثم 300 مليون جرعة في النصف الأول من عام 2022.

وستكون هذه الجرعات جزءا من تعهد فايزر وبيونتيك الذي سبق الإعلان عنه بتقديم ملياري جرعة من اللقاح إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مدار الـ 18 شهرا القادمة.

وكجزء من الخطة، ستخصص الولايات المتحدة الجرعات لـ92 من الدول ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى على النحو المحدد بآلية كوفاكس، العالمية الخاصة بتوزيع لقاحات كورونا، والدول الـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وسيبدأ تسليم الـ200 مليون جرعة في آب/أغسطس 2021 وسيستمر خلال الفترة المتبقية من العام.

بينما سيتم تسليم الـ 300 مليون جرعة الخاصة بعام 2022 بداية من كانون ثان/يناير وحتى نهاية حزيران/يونيو 2022.

وقامت الشركتان حتى الآن بشحن 700 مليون جرعة إلى أكثر من 100 دولة أو منطقة في أنحاء العالم.

وتتوقع الشركتان إنتاج ما يصل إلى ثلاثة مليارات جرعة من لقاحهما المضاد لكورونا في 2021.