الإمارات تبدأ دراسة للاستجابة المناعية للقاح كورونا للأطفال من سن 3 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة استباقية جديدة في مواجهة جائحة كورونا وتوفير الحماية لكافة أفراد المجتمع من جميع الفئات ضد الإصابة، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

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ولفت الموقع إلى أن الإمارات تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بإجراء دراسة عن فعالية اللقاح لهذه الفئة العمرية، في حين بدأت الدول المصنعة للقاحات مثل الصين وأمريكا وبريطانيا والهند بإجراء تجارب سريرية لها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية "تهدف الدراسة إلى مراقبة الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم في 900 طفل من كافة الجنسيات، وذلك بهدف تطعيم الأطفال في المستقبل القريب".

وأشارت إلى أن مشاركة كل طفل في هذه الدراسة ستكون بعد الموافقة الكاملة من ولي الأمر وسيخضع للمراقبة والمتابعة عن كثب، وسيُزوَّد أولياء الأمور والأطفال بالتفاصيل الكاملة حول المشاركة وسيتلقون الدعم اللازم خلال كل خطوة منها.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للدراسة فور توفرها، والذي من شأنه أن يساعد في عملية التخطيط للعودة إلى المدارس بأمان تام.