مسؤول في الصحة اللبنانية: لن يكون هناك أزمة دواء في لبنان بدءا من اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني وعد الحلو بتأمين الأدوية بدءا من اليوم قائلا: "الأدوية ستؤمن بدءًا من اليوم كما وعد ​وزير الصحة​، ولن يكون هناك أزمة دواء".

© Sputnik . Zahraa Al Amir

وقد صرح وزير الصحة حمد حسن بأن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانوا قد أكدوا أن "الدواء كالخبز لا نستطيع قطعه عن الناس والدعم يجب أن يستمرّ".

يشار إلى أن أزمة الدواء تفاقمت بسبب عدم فتح المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة، لها، إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية.

غير أن مصادر صحية صرحت لوسائل إعلام لبنانية أن حاكم المصرف وعد بفتحها خلال هذا الأسبوع.

وقد ألقت أزمة الدواء بظلالها على منافذ بيعه، حيث أعلن تجمع أصحاب الصيدليات عن توقف قسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين، مؤكدا في بيان له اليوم الخميس أن "هذا التحرك لحشد أوسع تضامن لإيصال صوتنا لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الواقع الصحي والدوائي في البلد".

وطالب البيان بوضع حلول سريعة لهذه الأزمة المستفحلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم "بعد ما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال".