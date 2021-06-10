شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تلقين فلبيني الشهادة ودخول الإسلام بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض، دخول وافدين من الفلبين الإسلام. ونشر حساب الجمعية على تويتر مقطع مصور يوثق لحظة نطق أحدهما الشهادة ودخول الإسلام بفضل الله. وقالت الجمعية: “نبشركم بإسلام رجلين من الفلبين اليوم في مقر الجمعية ولله الحمد.. نسأل الله لهما الثبات والاستقامة”.

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