شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحة»: مادة اللقاح ليس لها آثار طويلة الأمد وتختفي من الجسم بعد تحفيز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور ‏عبدالله بن مفرح عسيري، أن اللقاحات عموماً لها قرابة قرن من الزمان، و ‏لا يوجد شيء اسمه “آثار طويلة الأمد” لأي لقاح.‏

وأكد عسيري أن مادة اللقاح تختفي من الجسم بعد تحفيز الذاكرة ‏المناعية، ولا يبقى منها شيء في الجسم.‏

ويأتي رد عسيري، في الوقت الذي تكثر فيه الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح كورنا، ومنها أن مادة اللقاح ‏تظل آثارها داخل الجسم لفترة طويلة.