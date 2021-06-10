شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحة»: مادة اللقاح ليس لها آثار طويلة الأمد وتختفي من الجسم بعد تحفيز المناعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن اللقاحات عموماً لها قرابة قرن من الزمان، و لا يوجد شيء اسمه “آثار طويلة الأمد” لأي لقاح.
وأكد عسيري أن مادة اللقاح تختفي من الجسم بعد تحفيز الذاكرة المناعية، ولا يبقى منها شيء في الجسم.
ويأتي رد عسيري، في الوقت الذي تكثر فيه الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح كورنا، ومنها أن مادة اللقاح تظل آثارها داخل الجسم لفترة طويلة.
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