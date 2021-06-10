أبوظبي تعتمد قرارات جديدة لدخول الأماكن العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الإمارة، التي تعد ثاني أكثر الإمارات ازدحاما بالسكان في الإمارات العربية المتحدة، قصر الأماكن العامة على من تم تطعيمهم باللقاح أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشف عن فيروس كورونا لديهم سلبية.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، اعتمدت اللجنة نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي. ويبدأ العمل بهذا النظام من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري.

​وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، كما تعتبر الإجراءات مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.

وفي 7 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتمادها البرتوكول الخاص للمرور الأخضر باستخدام تطبيق الحصن لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص، بهدف تخفيف القيود الناتجة عن جائحة كورونا وتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول المعتمد "يتيح للجهات الاتحادية والمحلية تحديد كيفية استخدام تطبيق الحصن حسب احتياجاتها وإجراءاتها الخاصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والمقيمين والزوار".

وأكدت الوزارة أن نظام الترميز في تطبيق الحصن يعكس حالة التطعيم ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد 6 فئات وهي: المطعمين، ومتلقي الجرعة الثانية، ومتلقي الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقي الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفيين عن التطعيم، وغير المطعمين.