ملك الأردن يستعيد ذكريات خدمته العسكرية بصورة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الملك عبد الله صورة له ولرفاق السلاح مرتدين الزي العسكري، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "رؤية رفاق السلاح ونحن نحتفل بيوم الجيش أعادتني إلى أيام غالية على قلبي خلال خدمتي مع العديد منهم في جيشنا العربي المصطفوي".

وتابع ملك الأردن: "أنتم درع الوطن المنيع وحَمَلة إرث المؤسسين الذين قادوا مسيرة استقلال الأردن وبنائه. نؤدي التحية لكم في يومكم".

وفي وقت سابق، شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.

وأوضح الملك خلال لقائه شخصيات سياسية أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.

وأضاف الملك أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية ولكن تم التصدي لها.

يأي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه المملكة اشتباكات وقعت، ليلة السبت الماضي، بين مؤيدي النائب أسامة العجارمة وقوى الأمن في منطقة ناعور التابعة للعاصمة عمان، إثر قرار مجلس النواب الأردني، الموافقة على مذكرة نيابية طالبت بفصله، وهي اشتباكات أدت إلى إصابة 4 من عناصر الأمن.