شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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