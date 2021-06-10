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3855 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3855 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

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أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك أن البلاد سجلت 3855 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس و253 وفاة يوم الأربعاء.

 

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى مليونين و441866 وبلغت الوفيات 229353 حالة في المجمل.

 

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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