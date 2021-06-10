الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطات الصحة في الصين في بيان اليوم الخميس عن تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو حزيران.



ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ست حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 27 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول يوم الأربعاء، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.