اخبار الخليج

الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطات الصحة في الصين في بيان اليوم الخميس عن تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو حزيران.

 

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ست حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

 

كما سجلت الصين 27 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

 

وبحلول يوم الأربعاء، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا