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مياه الأمطار تغمر مدينة مومباي الهندية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مياه الأمطار تغمر مدينة مومباي الهندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

غمرت مياه الأمطار الموسمية الطرق والأسواق، كما تعطلت حركة بعض الحافلات والقطارات المحلية  الأربعاء، وذلك بعد هطول الأمطار السنوية على مدينة مومباي، المركز المالي للهند، التي تعاني بالفعل من جائحة .

 

وقد وصلت الأمطار مومباي قبل الموعد المتوقع. وكان مكتب الارصاد قد أصدر تحذيرا للمدينة والمناطق المجاورة مثل ثين وريجاد وبالاجهار، كما توقع هطول أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

 

وذكرت شبكة ان دي تي في أن الفيضانات والأمطار أثرت على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وعرقلت حركة المرور.

 

وكانت المدينة قد بدأت في الانفتاح جزئيا أمس الأول الاثنين، بعد أسابيع من الاغلاق بسبب جائحة كورونا.

 

وقد سجلت مومباي أكثر من 700 ألف حالة إصابة من بين إجمالي حالات الاصابة في الهند ويبلغ نحو 29 مليون حالة منذ مارس 2020، كما سجلت المدينة 15 ألفا و73 حالة وفاة بالفيروس.

 

 وابتداء من الاثنين، تم استئناف خدمات الحافلات وأعادت المحال فتح أبوابها.

 

وحذر الخبراء من أن الجائحة قد تؤثر على الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار الموسمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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