صبي يعثر على سيف من القرن الـ 16 في غابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر متحف في بافاريا بجنوبي ألمانيا، أن طالباً (12 عاماً)، عثر على سيف تاريخي في غابة. وبعد أن حدد الخبراء أن السيف يعود إلى القرن 16، يتم الآن عرضه في متحف بلدة نويردلينغن البافارية التاريخية.



وتم السماح للطالب الذي عثر على السيف، بدخول المتحف مجاناً، وفقاً لما أعلنته المدينة أول من أمس الثلاثاء.

وأوصت السلطات بإعطاء السيف الذي يزيد عمره على 400 عام، للمتحف.