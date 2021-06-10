شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «سوني» تطرح أحدث سماعاتها الفائقة في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

فتحت سوني اليوم في الإمارات الطلب المسبق على سماعات WF-1000XM4 وهي أحدث طراز لاسلكي من فئة 1000X الشهيرة، والتي تتميز بصوت أنقى، وضجيج أقل وترقى بمجال إلغاء الضجيج إلى مستويات جديدة من جودة الصوت والتي توفر تجربة شخصية تتماشى مع كل الظروف.



وتحتوي السماعات الجديدة معالج V1 الذي تم تطويره من سوني حديثاً لإلغاء الضجيج بشكل أفضل ويوفر أداء إلغاء الضجيج المطور وتقنية System on Chip التي تسمح بأعلى مستوى من إلغاء الضجيج في هذه الصناعة باستخدام طاقةٍ أقل من الطراز السابق.

وأعيد تصميم سماعات الأذن لتكون أصغر بنسبة 10% من الجيل السابق، دون المساومة على جودة الصوت أو عمر البطارية.

حيث تتمتع بوزنٍ خفيف، مما يجعلها رفيقك المثالي لأيامٍ طويلة وبعلبة شحنٍ أصغر بنسبة 40% لتمكن من الاستماع الاستمتاع لمدة 8 ساعاتٍ كاملة و16 ساعة أخرى من الشحن بالعلبة.

وتحتوي سماعات WF-1000XM4 كذلك على مايكروفون مزدوج ذي مستشعر ضجيج عالي الأداء لتحقيق إلغاء ضجيج متميز.

ومن خلال وجود مايكروفونين بمستشعرات ضجيج في كل سماعة – في الجهة الأمامية والجهة الخلفية – قادرة على التقاط الأصوات المحيطة وتحليلها للاستجابة فوراً وإلغاء الضجيج بدقةٍ عالية.

وتدعم سماعات WF-1000XM4 الآن الصوت اللاسلكي عالي الدقة بفضل LDAC، أو تقنية الترميز الصوتي المعتمدة في الصناعة.

ترسل LDAC ما يقارب ثلاثة أضعاف البيانات (بمعدل نقل يبلغ 990 kbps) من الصوت المرسل عبر البلوتوث التقليدي، ما يسمح لك بالاستمتاع بمحتوى صوتي عالي الدقة وبجودةٍ استثنائية، على نحوٍ أقرب ما يكون من الاتصال السلكي.

وتعمل المحركات المصممة خصيصاً بمقاس 6 مم، على توفير صوت ديناميكي على الرغم من صغر حجمها، بينما يقدم الغشاء عالي الامتثال نطاقاً جهيراً بجودة عالية. ويحسّن معالج V1 جودة الصوت ويقلل من التشويش.

تجربة استماع أذكى

ولاقت ميزة Speak-to-Chat استحساناً واسع النطاق عندما قُدِّمت لأول مرة في طراز سماعات الرأس WH-1000XM4. وأصبحت هذه الميزة متاحة الآن في سماعات WF-1000XM4 وتمكنك من إجراء محادثاتٍ قصيرة دون الحاجة لخلع سماعات الأذن.

وبمجرد أن تتحدث إلى شخصٍ ما، توقف ميزة Speak-to-Chat الموسيقى تلقائياً وتسمح بسماع الصوت المحيط لتتمكن من إجراء محادثة - وهو أمر مفيد إذا كنت ترغب بإبقاء سماعاتك، أو إذا كانت يداك مشغولتان.

بمجرد انتهاء محادثتك، ستبدأ السماعات بتشغيل الموسيقى مجدداً تلقائياً كما تتعرف ميزة Speak-to-Chat على صوتك وتتفاعل معه. وتعتمد على تقنية التقاط الصوت الدقيق، والتي تجمع بين أربعة مايكروفونات ومستشعرات مع معالجة متطورة للإشارة الصوتية.

وتتمتع سماعات WF-1000XM4 بميزة ضبط الصوت التكيفي، وهي ميزة ذكية تستشعر مكان تواجدك وما تقوم به - على سبيل المثال، إذا كنت تمشي أو تنتظر – وهي تقوم بضبط إعدادات الصوت المحيط لتوفر لك تجربة استماعٍ مثالية.

يمكنك أن تجعل ضبط الصوت التكيفي يتعرف على أماكن محددة تزورها باستمرار، مثل مكتبك أو الصالة الرياضية أو المقهى المفضل وتخصيص الصوت ليلائم الحالة.

اقتران سريع

تدعم سماعات WF-1000XM4 ميزة Fast Pair الجديدة والمفيدة من «جوجل». بنقرةٍ واحدة، تُمكِّن سماعات WF-1000XM4 اقتران Bluetooth بسرعة ودون عناء مع أجهزة Android لديك. وتسمح ميزة Fast Pair «اقتران سريع» من «جوجل» بتحديد مكان السماعة بسهولة وكم تبقى من الشحن.

وتأتي السماعات أيضاً مع ميزة Microsoft Swift Pair، والتي تسهل الاتصال مع أجهزة «ويندوز 10». وستتوفر السماعات اعتباراً من بداية شهر يوليو 2021. ويمكن حجزها مسبقاً في الإمارات مقابل 1199 درهماً، وهي تشمل منصة شحن لاسلكية مجانية.