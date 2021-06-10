عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Moto G Stylus 5G من موتورولا.. أول هاتف اقتصادي جيل خامس بقلم إلكتروني

الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد موتو جي ستايلس فايف جي – Moto G Stylus 5G، اليوم، الذي يعتبر أول هاتف اقتصادي مزود بقلم إلكتروني يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.



يحتوي هاتف Moto G Stylus 5G على شاشة Max Vision مقاس 6.8 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وجودة عرض +FHD ذات ثقب في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية، وكثافة بكسلات تبلغ 387 بكسل لكل بوصة.

وفقا لموقع ”ذا فيرج“، يأتي هاتف Moto G Stylus 5G بمعالج Snapdragon 480 5G من كوالكوم بمعمارية 8 نانومتر فضلا عن معالج رسوميات Adreno 619، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

كما يمكن زيادة سعة التخزين من خلال كارت ميموري بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

وبالنسبة للكاميرات، يأتي هاتف Moto G Stylus 5G بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل.

يحتوي Moto G Stylus 5G على بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن بقوة 10 واط.

وتشمل الميزات الإضافيّة Bluetooth 5.1 وراديو FM ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم وقلما أسطوانيا ذا تصميم جديد، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة My UX.

هذا وسيتم طرح Moto G Stylus 5G للبيع ابتداءً من 14 يونيو الجاري بسعر 399 دولارا أمريكيا.