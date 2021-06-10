عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن أكبر اختراق لبيانات الإنترنت في التاريخ

الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365

ظهر أخيرا ملف تجميعي يحتوي على 8.4 مليار كلمة مرور مسروقة ومسربة باسم RockYou2021 في منتدى للقرصنة.



وأفادت CyberNews، المتخصصة في الأمن السيبراني، بتحميل منتدى هاكرز مجهول، ملف TXT بحجم 100 غيغابايت يحتوي على 8.4 مليار كلمة مرور لضحايا جرى اختراق حساباتهم على شبكة الإنترنت.

وفقا للجناة، يتراوح طول جميع كلمات المرور بين 6 و20 حرفا، كما يدعون أن التسريب يحتوي على 82 مليار كلمة مرور، ورغم زعمهم أن الملف يحتوي على 82 مليار كلمة مرور، إلا أن تحليل CyberNews أكد أن الرقم أقل بكثير، ومع ذلك، فإن 8.4 مليار كلمة مرور المسربة لا تزال أكبر حالة تسريب بيانات في التاريخ.

يذكر أن ملف التسريب المسمى RockYou2021 قد يشير -أيضا- إلى خرق ضخم في البيانات يدعى RockYou، حدث في 2009، وفي ذلك الوقت، اقتحم متسللون عددا من خوادم صفحات الإنترنت الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وسرقوا أكثر من 32 مليون كلمة مرور.

وفي السابق، شمل أكبر اختراق للبيانات 3.2 مليار مجموعة من البريد الإلكتروني، كلمة المرور، واتضح أن المعلومات كانت بناء على بيانات حالية مسروقة من شركات مثل: نتفلكس، ولينكدين.

وبما أن المجموعة المسربة الجديدة تحتوي على أكثر من 8.4 مليار كلمة مرور، في حين أن عدد مستخدمي الإنترنت نحو 4.7 مليار شخص فقط. محتمل أن تكون كلمات المرور الخاصة بك موجودة في هذه القائمة.

لذا، يوصي فريق CyberNews المستخدمين بالتحقق فورا مما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم مدرجة في 8.4 مليار كلمة مرور المسربة، كما أنه من الجيد في هذا الإطار تغيير كلمات المرور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.