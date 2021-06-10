مدير مطار صنعاء: ناقشت مع قيادة طيران "اليمنية" جاهزية المرافق وصيانة الطائرات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الشايف عبر "تويتر"، أنه "بحث مع مدير عام شركة النفط اليمنية جاهزية إدارة تموين الطائرات".

MOHAMED AL-SAYAGHI

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود تبذلها سلطنة عمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني، حسب بيان للمجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله".

ويتصدر الملف الإنساني الذي تشترط جماعة "أنصار الله" تنفيذه قبل وقف إطلاق النار في اليمن، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء الذي تقتصر رحلاته منذ 6 آب / أغسطس 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية خاصة في إيصال المساعدات، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة غرب البلاد.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.