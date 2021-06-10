شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح إمكانية إعادة تقديم طلب الدعم حال عدم استيفاء الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكّد برنامج “حساب المواطن” أنه لا يمكن إعادة تقديم طلب للحصول على الدعم مرة أخرى، حال تجاوز المدة المسموح بها للاعتراض.

وأبان “حساب المواطن”، في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

وأكد البرنامج أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.