خلية الإعلام الأمني: استهداف مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان إنه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة".

وأضافت " تم إسقاط طائرة، وإن التفاصيل ستنشر لاحقا بشأن موقف الطائرتين المتبقيتين". وأكدت أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

يأتي الهجوم على مطار بغداد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ عمليات أمنية للقبض على عناصر وخلايا تنظيم "داعش" في الأراضي العراقية، الذي مازال قادرا على تنفيذ هجماته في أكثر من مكان، رغم الخسائر التي حلّت بالتنظيم الإرهابي قبل سنوات.