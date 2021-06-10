شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 44 ألف متر بظهران الجنوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس الأربعاء، استعادة أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع.

وأوضحت بلدية ظهران الجنوب، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك جاء بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط النازحين وقرية الطلحة شمال المحافظة، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك.

وأضافت بلدية ظهران الجنوب أنه تم إزالة التعديات بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.