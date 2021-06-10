الحكومة اليمنية: وفد عماني بصنعاء لعرض مبادرة تؤيدها السعودية على "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال قيزان عبر "تويتر"، إن "الوفد العُماني بصنعاء لعرض مبادرة توافقت عليها الشرعية والسعودية والمبعوث الأمريكي والأممي تتكون من أربع نقاط تنفذ بشكل متزامن".

وأوضح أن النقاط الأربع هي: "فتح مطار صنعاء بضوابط معينة ووقف إطلاق النار وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة والذهاب إلى مشاورات الحل السياسي".

​وأضاف: "الحوثيون يريدون البدء بفتح المطار والميناء، والشرعية تطالب بوقف إطلاق النار على اعتبار أنه المدخل لكل القضايا الإنسانية".

وتشترط جماعة الحوثيين في الملف الإنساني، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار.